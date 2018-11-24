نصية: الحل في ليبيا يكمن بمشروع وطني يجمع كافة الليبيين

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، أن إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الأخيرة تكشف رغبته الذهاب إلى ملتقى وطني يتم من خلاله الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

نصية وفي لقاء خاص مع موقع “المجلة” والذي تابعته قناة ليبيا، أكد أن ما يتجه إليه المبعوث الأممي لا يتعارض مع مشروع إعادة توحيد السلطة التنفيذية، فملتقى وطني تحت سلطة تنفيذية واحدة وفي ظل مؤسسات مدنية وأمنية وعسكرية واحدة بالتأكيد أفضل بكثير من ملتقى في ظل انقسام وصراع سياسي وأزمة اقتصادية، لافتاً إلى أن الملتقى أداة للاتفاق على مشروع الدستور، أو القاعدة الدستورية المناسبة للانتخابات، وكذلك ضمان حماية الانتخابات وقبول نتائجها.

وبشأن المعرقل الحقيقي لإيجاد حل للأزمة، أكد نصية وجود هناك أسباب عدة معرقلة سواء داخلية أو خارجية، من بينها الأنانية الشخصية وضعف المؤسسات التشريعية والتنفيذية وانتشار السلاح.

وأردف بالقول، أن الحل العسكري لا يمكن أن يكون حلا للقضية الليبية، بل من خلال مشروع وطني يجمع كل الليبيين لاستعادة الدولة.

وحول وجود إرادة من الدول الغربية لإيجاد حل للأزمة الليبية، قال أن هذه الدول تسعى لإيجاد حل واستقرار في ليبيا، لأن عدم استقرار ليبيا ينعكس عليها سلبا في كثير من المجالات، ولكن المشكلة أن هذه الرغبة تصطدم دائما مع تضارب مصالح هذه الدولة بسبب عدم وجود شريك ليبي واحد يستطيع أن يوفق بين هذه المصالح، ضمن إطار تعاون دولي وإقليمي وتبادل المصالح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا