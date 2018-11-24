بالأسماء ..باشا آغا يطالب الرئاسي بمراقبة هواتف أمراء كتائب في طرابلس

العنوان-طرابلس تحصلت العنوان على خطاب موجه من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشا آغا يطلب فيها من المجلس الرئاسي مخاطبه جهاز المخابرات للتصنت على بعض أمراء الكتائب فى طرابلس . واتهم باشا آغا في خطابه أمراء كتائب الردع وثوار طرابلس والنواصي بالتخابر مع دولة خارجية لم يحددها وارتباطهم بها .
عن مصدر الخبر
صحيفة العنوان الليبية
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