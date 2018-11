المتوسط:

يعقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، اليوم السبت، عدة اجتماعات مع عدد من المسئولين في ترهونة وذلك على هامش زيارته في المدينة.

والتقى سلامة مع عميد وأعضاء المجلس البلدي ورئيس مديرية الأمن بالبلدية ورئيس جامعة الزيتونة.

