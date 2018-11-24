بالأسماء.. قتلى وجرحى ومفقودو الهجوم الإرهابي على تازربو

قتل 8 شرطيين ومدنيين، وأصيب 13 آخرون، فضلا عن اختطاف 11 شخصًا، إثر الهجوم الذي تعرض له مركز شرطة بواحة تازربو جنوب شرق ليبيا.

وتحصلت «بوابة الوسط» على أسماء القتلى والجرحى والمفقودين جراء الهجوم الإرهابي، بحسب مصادر أكد أن القتلى كان بينهم ثلاثة مدنيين أحدهم من العمالة الوافدة كان موقوفًا على ذمة قضية بمركز الشرطة هم:

1- الرائد محمد علي عبدالرحمن فرج الله

2- نائب عريف وجدي محمد علي عبدالرحمن فرج الله

3- ر.ع عبدالباسط محمود عبدالرحمن

4- سليمان موسى سليمان محمد

5- صلاح صالح ذاوود بلال

6- فارسي عبدالحميد بوخديجه – مدني

7- فهد محمد خليفة – مدني

8- عمر عبدالله علي سوداني الجنسية من العمالة الوافدة.

وأوضحت المصادر، أن الجرحى الذين تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والحرجة هم:

1- حسين محمد صالح فرج

2- محمود مبروك رابح

3- سليمان صالحين ونيس

4- إدريس بن عبدالله

5- صلاح سعد امبارك

6- محمد عوض احنيش

7- محمد محمود بوحسين

8- عبدالعاطي عبدالحميد موسي

9- حامد محمد فرج الهواري

10- محمد اشميله جبريل

11- محمد علي قجه عبدالرجال

12- أشرف محمد عبدالواحد

13- محمد عبدالغني سالم

وأكدت أن عدد المخطوفين بلغ 11 شخصًا وهم:

1- محمد حسن بوخير الله (وكيل ديوان بلدية تازربو)

2- محمود عثمان محمد رابح

3- فؤاد صالح خطاب

4- نسيم عبدالحميد السنوسي

5- فهمي السنوسي قشقش

6- أيمن أبوبكر بونخيله

7- فارس حسين ونيس

8- السنوسي صالح خليفة

9- علي عبدالله الخالدي

10- سعد سرور

11- توفيق بوحوريه

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