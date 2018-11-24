البعثة تدين هجوم تازربو، وتدعو إلى توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، الهجوم “الإرهابي” على مدينة تازربو الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة تسعة، واختطاف ثلاثة آخرين.

وطالبت البعثة، في بيان لها، بالإفراج الفوري عن المخطوفين وتأمين عودتهم إلى أسرهم، مذكّرة أطراف النزاع بوجوب التزامهم بحماية المدنيين.

وحثّت البعثة الأطراف الليبية على نبذ خلافاتها، وتوحيد جهودهم لمواجهة “الإرهاب” الذي يهدد استقرار البلاد وأمنها، مطالبة أطراف النزاع بالكف فورًا عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية؛ امتثالا للقانون الإنساني الدولي.

يذكر أن مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة هاجموا مركز شرطة تازربو، أمس الجمعة، واشتبكوا مع السكان في محيط المنطقة.

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