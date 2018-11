قريبًا.. «اليونسكو» تمول 4 مشاريع في ليبيا

المتوسط:

أعلن مساعد المديرة العامة للعلاقات الخارجية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة «اليونسكو»، فيرمن ماتوكو، عن موافقة المنظمة على تمويل المشاريع المقدمة من قبل اللجنة، حيث سيتم دعم 4 مشاريع في ليبيا خلال الأسابيع القادمة.

وتصدر ملف تمكين الليبيين من الحصول على وظائف في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة اليونسكو، مباحثات الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة عبد المنعم أبو لائحة، خلال لقاءاته بالمسئولين أثناء زيارته مقر المنظمة في باريس.

