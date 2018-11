المتوسط:

عقد عمداء وأعضاء أكثر من عشرين بلدية من المنطقة الغربية اجتماعات بالمركز الثقافي بئر الغنم جنوب الزاوية

وناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتحقيق الأمن في المنطقة الغربية عبر زيادة التواصل فيما بينهم.

وتطرق الاجتماع نتائج الترتيبات الأمنية والبرنامج الاقتصادية حول ليبيا.

