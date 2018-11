” البعثة الأممية” تطالب داعش بالإفراج عن المخطوفين في هجوم تازربو

المتوسط :

أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ” أنها تدين الهجوم الإرهابي الدامي الذي طال واحة تازربو الكائنة في جنوب شرق ليبيا والتي تبعد 250 كم عن الكفرة، واسفر الهجوم على مركز شرطة تازربو يوم أمس الجمعة، والذي نسب الى تنظيم داعش ووفقاً للسلطات المحلية، عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة تسعة، واختطاف ثلاثة آخرين، بينما لا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين، يرجح انهم اختطفوا”.

وأكد البيان، أن البعثة تدعو إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين وعودتهم إلى أسرهم بشكل آمن”

ودعت البعثة، أطراف النزاع بوجوب التزامهم بحماية المدنيين داعية إياهم إلى الكف فوراً عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية إمتثالاً للقانون الإنساني الدولي”.

كما طالبت البعثة جميع الأطراف الليبية بنبذ خلافاتهم وتوحيد جهودهم الرامية لسحق الإرهاب الذي يهدد استقرار البلاد وأمنها.

