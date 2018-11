المتوسط:

قام العاملون في جمارك مطار معيتيقة، بإحباط محاولة تهريب عملة صعبة، كانت بحوزة أحد المسافرين المتجهين إلى مدينة إسطنبول التّركيّة.

وتمكّن أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات، والمكلفون بالعمل في مطار معيتيقة خلال اليومين الماضيين، وبالتّعاون مع أعضاء الجمارك، من ضبط حقيبة كانت بحوزة أحد المسافرين في صالة المغادرة الدّولية تحوي مبلغ مالي وقدره (100.3500ألف يورو) مليون وثلاثة آلاف وخمسمائة ألف يورو، حيث كانت الرّحلة متّجهة إلى مطار إسطنبول، وتم اتّخاد باقي الإجراءات القانونيه حيالها.

The post إحباط محاولة تهريب عملة صعبة بمطار معيتيقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية