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وزارة التعليم تبدأ تسجيل المعلمين عبر الموقع الإلكتروني

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أعلنت مديرة المركز العام للتدريب وتطوير التعليم مسعودة الأسود، عن بدء تسجيل المعلمين العاملين بالمدارس العامة والخاصة وأصحاب المؤهلات الراغبين في العمل بقطاع التعليم عبر الموقع الإلكتروني.

وأوضحت الأسود أنها ستعطي الأولوية للتسكين في جداول الحصص والانخراط في الدورات التدريبية، لكل من شارك وسيشارك في برنامج الوزارة التأهيلي..

وكانت وزارة التعليم قد أطلقت اليومين الماضيين، الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المعلمين والباحثين عن العمل ، استعدادا لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج تقييم أداء المعلمين.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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