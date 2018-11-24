إختتام اللقاء الاقتصادي الليبي الهولندي بإطلاق اتفاقية شراكة لدعم القطاع الحكومي والخاص

ليبيا – اختتم الوفد الليبي المشارك في اللقاء الاقتصادي الليبي الهولندي اجتماعاته أمس الجمعة بلقاء وزيرة الخارجية الهولندي لشؤون التعاون الدولي التي أكدت على استعداد بلادها للإسهام في مرحلة البناء والتعمير في ليبيا من خلال الشركات والمؤسسات الهولندية.

الوفد الليبي قام خلال اليومين الماضيين وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات المختصة في الحكومة الهولندية وعدد من الشركات النفطية وشركات خاصة بالموانئ والصناعات الزراعية.

واتفق الجانبان على إطلاق مشروع شراكة يستهدف دعم القطاع الحكومي من خلال برامج للتدريب في هولندا، وتقديم الاستشارات للقطاع إضافة للزيارات الميدانية.

كما تم الاتفاق على العمل على عودة الشركات الهولندية للعمل في ليبيا ودعم القطاع الخاص في البلدين بتقديم التسهيلات اللازمة والتي تشمل إجراءات التنقل وتبادل المعلومات وفتح فرص العمل والمنافسة.

يشار إلى أن الوفد ضم ممثلين عن كل من وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط وصندوق ليبيا للاستثمارات الداخلية وممثل عن المنطقة الحرة مصراتة وقد