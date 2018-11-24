بلدية سبها تستلم مساعدات طبية مقدمة من إيطاليا

ليبيا – استلمت بلدية سبها وإدارة مركز سبها الطبي 3 شاحنات طبية محملة بالأجهزة والمعدات الطبية أحدها مخصصة لمركز سبها الطبي المقدمة من الحكومة الإيطالية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

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عميد بلدية سبها حامد الخيالي قال بحسب المكتب الإعلامي التابع للبلدية إنه تم إستلام ثلاث شاحنات أدوية ومعدات طبية للمنطقة الجنوبية واحدة منها لمدينة سبها تتضمن إبر الأنسولين وبعض الأجهزة المستخدمة لفحص الأطفال والمعدات الطبية.

ونوّه إلى أن البلدية ستحاول توفير كل ما يحتاجه المريض بالمستشفيات، متمنياً من المواطن التعاون معهم و المحافظة على المعدات والأجهزة كونه الأول في حالة تضرر أو إتلاف هذه المعدات.

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