بدء تسجيل أصحاب المؤهلات الراغبين في العمل بـ «قطاع التعليم»

أفادت مديرة المركز العام للتدريب وتطوير التعليم مسعودة الأسود، بأنه تم البدء في تسجيل المعلمين العاملين بالمدارس العامة والخاصة وأصحاب المؤهلات، الراغبين في العمل بقطاع التعليم عبر الموقع الإلكتروني.

وأوضحت الأسود، أنها ستعطي الأولوية للتسكين في جداول الحصص والانخراط في الدورات التدريبية، لكل من شارك وسيشارك في برنامج الوزارة التأهيلي.

وكانت وزارة التعليم قد أطلقت خلال اليومين الماضيين، الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المعلمين والباحثين عن العمل، استعدادا لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج تقييم أداء المعلمين.

