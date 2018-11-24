إطلاق شراكة اقتصادية بين الوفاق وهولندا لدعم القطاع العام والخاص

العنوان-إمستردام

أكدت وزيرة الخارجية الهولندية لشؤون التعاون الدولي خلال اللقاء الاقتصادي الليبي الهولندي على استعداد بلادها للإسهام في مرحلة البناء والتعمير في ليبيا من خلال الشركات والمؤسسات الهولندية، والتي كان لها إسهامات ناجحة في السابق.

وكان الوفد الليبي قد عقد خلال اليومين الماضيين سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات المختصة في الحكومة الهولندية وعدد من الشركات النفطية وشركات خاصة بالموانئ والصناعات الزراعية بهولندا

وتم الاتفاق على إطلاق مشروع شراكة يستهدف دعم القطاع الحكومي من خلال برامج للتدريب في هولندا، وتقديم الاستشارات للقطاع، إضافة للزيارات الميدانية، كما تم الاتفاق على العمل لعودة الشركات الهولندية إلى ليبيا، ودعم القطاع الخاص في البلدين بتقديم التسهيلات اللازمة، والتي تشمل إجراءات التنقل وتبادل المعلومات وفتح فرص العمل والمنافسة.

يذكر أن الوفد الليبي كان يضم ممثلين عن كل من ( وزارة المالية، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، وصندوق ليبيا للاستثمارات الداخلية، وممثل عن المنطقة الحرة مصراتةً )

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