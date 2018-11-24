سلامة يلتقى آمر اللواء السابع في مدينة ترهونة

ليبيا – زار الميعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم السبت مدينة ترهونة حيث عقد اجتماعاً ضم عميد وعدد من اعضاء المجلس البلدي ترهونة وآمر اللواء السابع و مدير مديرية الامن ورئيس جامعة الزيتونة.

الاجتماع تركز بحسب مركز ترهونة الاعلامي حول دور المدينة في الترتيبات الامنية في طرابلس ومستوي الانجاز في هذه الترتيبات بالاضافة الي دور المدينة في الاعداد للمؤتمر الوطني الجامع الذي ترعاه البعثة.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الاولى للمبعوث الاممي إلى ترهونة بعد توقيع إتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الزاوية بين اللواء السابع وأعيان ترهونة من جهة وكتائب طرابلس وحكومة الوفاق من جهة اخرى.

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