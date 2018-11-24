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سلامة يلتقى آمر اللواء السابع في مدينة ترهونة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 

ليبيا – زار الميعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم السبت مدينة ترهونة حيث عقد اجتماعاً ضم عميد وعدد من اعضاء المجلس البلدي ترهونة وآمر اللواء السابع و مدير مديرية الامن ورئيس جامعة الزيتونة.

الاجتماع تركز بحسب مركز ترهونة الاعلامي حول دور المدينة في الترتيبات الامنية في طرابلس ومستوي الانجاز في هذه الترتيبات بالاضافة الي دور المدينة في الاعداد للمؤتمر الوطني الجامع الذي ترعاه البعثة.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الاولى للمبعوث الاممي إلى ترهونة بعد توقيع إتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الزاوية بين اللواء السابع وأعيان ترهونة من جهة وكتائب طرابلس وحكومة الوفاق من جهة اخرى.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • يشار إلى أن هذه الزيارة هي الاولى للمبعوث الاممي إلى ترهونة بعد توقيع إتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الزاوية بين اللواء السابع وأعيان ترهونة من جهة وكتائب طرابلس وحكومة الوفاق من جهة اخرى ؟
    1- (( معادلة صعب فهمها ؟ المبارة بين اللواء السابع وأعيان ترهونة من جهة ضد كتائب طرابلس وحكومة الوفاق من جهة اخرى ؟ في ميدان طرابلس بدون جمهور طرابلس الذي لم يشارك في الدوري )
    2- ان طرابلس ليس لديها كتائب . والكتائب المزعومة ليس طربلسية وانما هي خليط بلطجية
    يفرضون نفسهم بقوة السلاح لقهر المواطن ؟

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  • نبو المشير فقط لا سلامة لا لواء سابع ولارفادي ولابوخمادة ولاناضوري
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمتم مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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