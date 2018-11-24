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أرتال من اللواء 73 مُشاة تتوجه لتازربو

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن اللواء 73 مُشاة التابع لقوات الجيش الوطني، حالة “النفير العام والجاهزية التامة” بالمنطقة المحيطة بمدينة تازربو بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مديرية أمن المدينة أمس الجمعة.

وأشار اللواء إلى توجه أرتال مُسلحة نحو مدينة تازربو بناء على توجيهات صادرة عن القائد العام، المُشير خليفة حفتر.

وكانت منطقة الخليج العسكرية قد أعلنت إرسال قوة أمنية إلى المدينة لمُلاحقة إرهابيي داعش الذين فرّوا عقب الهجوم.

من جانبها، طالبت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة جميع المراكز الصحية القريبة من المدينة بالبقاء في أتم حالات الاستعداد لاستقبال ضحايا الهجوم.

وأسفر الهجوم الإرهابي عن سقوط 7 قتلى وإصابة 11 آخرين، نُقلوا إلى مُستشفى أوجلة القروي ومن ثم إلى مستشفى “الشهيد امحمد المقريف” في اجدابيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • rrrr
    نبو المشير فقط لا سلامة لا لواء سابع ولارفادي ولابوخمادة ولاناضوري
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمتم مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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