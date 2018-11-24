أرتال من اللواء 73 مُشاة تتوجه لتازربو

أعلن اللواء 73 مُشاة التابع لقوات الجيش الوطني، حالة “النفير العام والجاهزية التامة” بالمنطقة المحيطة بمدينة تازربو بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مديرية أمن المدينة أمس الجمعة.

وأشار اللواء إلى توجه أرتال مُسلحة نحو مدينة تازربو بناء على توجيهات صادرة عن القائد العام، المُشير خليفة حفتر.

وكانت منطقة الخليج العسكرية قد أعلنت إرسال قوة أمنية إلى المدينة لمُلاحقة إرهابيي داعش الذين فرّوا عقب الهجوم.

من جانبها، طالبت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة جميع المراكز الصحية القريبة من المدينة بالبقاء في أتم حالات الاستعداد لاستقبال ضحايا الهجوم.

وأسفر الهجوم الإرهابي عن سقوط 7 قتلى وإصابة 11 آخرين، نُقلوا إلى مُستشفى أوجلة القروي ومن ثم إلى مستشفى “الشهيد امحمد المقريف” في اجدابيا.

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