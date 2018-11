المتوسط:

أدانت السفارة الإيطالية في ليبيا، الهجوم المسلح على مركز شرطة تازربو، في الوقت الذي طالبت فيه منفذي الهجوم على إطلاق سراح المحتجزين فورا.

وناشدت السفارة في تغريدة على منصة توتير، جميع الليبيين بالاتحاد في حربهم ضد الإرهاب، والتواصل لحل خلافاتهم عبر الحوار.

