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فخامة رئيس مجلس النواب يدين الهجوم الإرهابي على مدينة تازربو

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 24 نوفمبر 2018 (وال)- أدان فخامة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المستشار عقيلة صالح السبت، الهجوم الإرهابي الغادر على مدينة تازربو .

ودعا فخامته – في بيان – كافة الجهات المسؤولة والعسكرية والأمنية؛  بالعمل على القبض على هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي  من قتل لأرواح بريئة، وجرح عديد من المواطنين، وتدمير لمقار الحكومية والخاصة .

وطالب فخامته بتقديمهم للعدالة؛ لينالوا  عقوبتهم جراء عملهم الإجرامي الذين قاموا به، وترحم فخامته على أرواح الشهداء، داعياً المولى عز وجل لهم أن يسكنهم فسيح جناته .

وتقدم فخامته بأحر التعازي لعائلاتهم ولكل أهالي تازربو، داعياً رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة؛ أن تقوم بعلاج الجرحى بالمستشفيات الداخلية، وتقديم الرعاية الصحية  اللازمة لهم، وعلاج من يستوجب علاجه بالخارج، داعياً المولى عز وجل لهم بالشفاء العاجل .

ودعا فخامة رئيس مجلس النواب كافة مكونات الشعب الليبي؛ أن تتحد وتتضافر الجهود، لمحاربة الإرهاب والخارجين عن القانون؛  الذين عاثوا فساداً وخراباً ودماراً وقتلاً، وذلك بمساندة الجيش الوطني الليبي، وكافة الجهات الامنية والمخابراتية، حتى تقضي على الإرهاب والفوضى في كافة أنحاء البلاد، لتنعم بالأمن والأمان والاستقرار، وترسيخ وتحقيق دولة المؤسسات والقانون في ليبيا . (وال- طبرق) ب ع / ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليق

  • wwww
    نبو المشير فقط لا سلامة لا عقيلة صالح لا فرج البرعصي لا فرج اقعيم لا لواء سابع ولارفادي ولابوخمادة ولاناضوري
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمتم مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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