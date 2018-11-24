فخامة رئيس مجلس النواب يدين الهجوم الإرهابي على مدينة تازربو

طبرق 24 نوفمبر 2018 (وال)- أدان فخامة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المستشار عقيلة صالح السبت، الهجوم الإرهابي الغادر على مدينة تازربو .

ودعا فخامته – في بيان – كافة الجهات المسؤولة والعسكرية والأمنية؛ بالعمل على القبض على هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي من قتل لأرواح بريئة، وجرح عديد من المواطنين، وتدمير لمقار الحكومية والخاصة .

وطالب فخامته بتقديمهم للعدالة؛ لينالوا عقوبتهم جراء عملهم الإجرامي الذين قاموا به، وترحم فخامته على أرواح الشهداء، داعياً المولى عز وجل لهم أن يسكنهم فسيح جناته .

وتقدم فخامته بأحر التعازي لعائلاتهم ولكل أهالي تازربو، داعياً رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة؛ أن تقوم بعلاج الجرحى بالمستشفيات الداخلية، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وعلاج من يستوجب علاجه بالخارج، داعياً المولى عز وجل لهم بالشفاء العاجل .

ودعا فخامة رئيس مجلس النواب كافة مكونات الشعب الليبي؛ أن تتحد وتتضافر الجهود، لمحاربة الإرهاب والخارجين عن القانون؛ الذين عاثوا فساداً وخراباً ودماراً وقتلاً، وذلك بمساندة الجيش الوطني الليبي، وكافة الجهات الامنية والمخابراتية، حتى تقضي على الإرهاب والفوضى في كافة أنحاء البلاد، لتنعم بالأمن والأمان والاستقرار، وترسيخ وتحقيق دولة المؤسسات والقانون في ليبيا . (وال- طبرق) ب ع / ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال