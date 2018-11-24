سلامة يبحث مع نواب وأعيان ترهونة الخطة الأممية بشأن الملتقى الوطني والانتخابات

بحث الممثل الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، مع أعضاء مجلس بلدية ترهونة ونواب وأعيان المدينة الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس وخطة الأمم المتحدة في ليبيا، بما فيها ذلك الملتقى الوطني والانتخابات.

وبحسب تغريدة للبعثة الأممية على موقع توتير، فقد قال للمجتمعين في زيارته الأولى إلى ترهونة، إنه منذ اتفاق وقف إطلاق النار، تحسن الوضع في طرابلس وانسحبت مجموعات مسلحة من بعض الأماكن، حيث تم الشروع بتطبيق الترتيبات الأمنية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإجراء تعديل وزاري.

وتابع حديثه أن من الأمور لا تحدث في ليلة وضحاها إلا أنهم يرون تغييرات فعلية على هذا الصعيد.

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