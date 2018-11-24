مركز مكافحة الأمراض: عدم توفر الإمكانيات في الجنوب جعل معالجة حالات التسمم الغذائي أمراً صعباً

ليبيا – أكد مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار على أن المركز يركز في عمله على الوقاية من المرض قبل أن يستفحل، مبدياً أسفه إزاء تكرار مشهد التسمم الغذائي في الجنوب سواء كان من الأغذية غير المراقبة والفاسدة أو تلوث الماء في ضل الظروف القائمة من نقص الخدمات الصحية والإمكانيات.

النجار قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد إن تعرض أعداد كبيرة من الحالات للتسمم تجعل علاجهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم أمراً صعباً، مشيراً إلى أن ما يحدث في الحنوب بشأن الهجرة غير الشرعية هو مسبب لحالات التسمم لوجود حالات من بين المهاجرين مصابة بأمراض معدية كالملاريا والكثير من الأمراض المعدية الأخرى.

ولفت إلى أن عدم توفر الإمكانيات اللازمة من الأدوية والمشغلات والطواقم الطبية تجعل معالجة الحالات قبل حدوث أعراض خطيرة تؤدي لوفاة الأشخاص المصابين أمراً بغاية الصعوبة.

وأشار إلى أن تسجيل أكثر من 200 حالة تقيؤ في غات لا علاقة لها بوجود وباء أو مرض خطير فهي عبارة عن حالات تسمم غذائي ولا تشكل خطر على صحة المجتمع، مؤكداً على أن الخطر يكمن في الحالات المصابة التي لا تتلقى العناية المناسبة.

النجار نوّه إلى أن مدينة غات تعاني بشكل متكرر من تلوث في مصادر المياه، موضحاً أن مركز مكافحة الأمراض وشبكة الرصد والتقصي في أنحاء البلاد تتعامل مع البلاغات الخطيرة من خلال أخذ عينات والتأكد في المختبرات من خلوها من أي أمراض معدية أو انتشار وبائي يهدد المجتمع.

وثمّن خلال تصريحه جهود زملائه العاملين في القطرون وغات في ظل الإمكانيات القليلة، محملاً وزارة الصحة مسؤولية عدم الإهتمام بحالات التسمم وعدم توفير المحاليل اللازمة لإجراء التحاليل.

مدير مركز مكافحة الأمراض يرى أن حل هذه الإشكالية يكمن في إزالة سبب التلوث الرئيسي ووجود رقابة شديدة على الأغذية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية