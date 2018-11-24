الهلال الأحمر الليبي فرع البيضاء يُنهي مشاركته في دورة تدريبية حول “الدعم النفسي” بتونس

البيضاء 24 نوفمبر 2018 (وال)- شارك فريق إدارة المرأة بالهلال الأحمر الليبي فرع البيضاء، في دورة تدريبية حول “الدعم النفسي” التي أقيمت مؤخراً في الجمهورية التونسية .

هذا وتأتي مشاركة فريق إدارة المرأة بالهلال الأحمر؛ في إطار التعاون بين جمعية الهلال الأحمر الليبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر .

وقالت منسقة المرأة في الهلال الأحمر فرع البيضاء فاطمة علي إن هذه الدورة تركزت حول تعريف بالإسعاف الأولي النفسي، وأهدافه، والدعم النفسي الاجتماعي، والرعاية الذاتية وأهدافها، وكيفيه خلق مكان آمن للتعلم، وتبادل المعلومات، وكيفية تعامل المتطوع في حالات الضغط النفسي بأنواعه، وكيفية تقديم الدعم النفسي، والإسعافات الأولية النفسية، وكذلك التعريف بأنواع الضغط النفسي؛ سواء كان شديد أو ثانوي أو ضغط يومي أو تراكمي، والفرق بين التثقيف التوعوي والتثقيف النفسي .

وأضافت فاطمة علي أن هذه الدورة قدمت دروساً حول سياسة حمايه الطفل؛ ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وطريقة التواصل مع الأطفال كل حسب الفئة العمرية، وكيفية التواصل مع الكبار .

وأشارت فاطمة علي إلى أن المتدربات شاركن في تمارين حول تطبيق كل ما تم تلقينه من معلومات على أرض الواقع، مضيفة في الوقت ذاته أن الدورة شارك فيها سيدات : فاطمة أحمد، وانتصار محمد، بالإضافة إلى متطوعين من عشرة فروع على مستوى ليبيا .

ونوهت فاطمة إلى الجهود الرائعة والفعّالة والمثمرة، متمنية المزيد من إقامة هذه الدورات، لرفع مستوى الأداء وزيادة الكفاءة . (وال- البيضاء) ر ت

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