العميد فوزي المنصوري لــ”وال” : تازربو لن تكون موطئ قدم جديد لداعش

تازربو 24 نوفمبر 2018 (وال)- قال آمر منطقة الخليج العسكريه وغرفة عمليات اجدابيا، العميد فوزي المنصوري، لوكالة الأنباء الليبية أن القوات المسلحة العربية الليبية؛ لن تسمح بأن تكون الصحراء الليبية موطئ قدم جديد للجماعات الإرهابية المسلحة المتمثله في داعش.

وأكد المنصوري أن قوات الجيش على أتم الجاهزية للتصدي لأي مجموعات أو عناصر إرهابية.

وتابع المنصوري موضحا أن القوات المسلحة العربية الليبية توجهت للمكان المعلوم؛ واشتبكت مع هذه الجامعات في محيط مركز الشرطة الذي هاجمته عصر أمس.

وأضاف أن القوات المسلحة تعمل في الساعات القليلة القادمة على أجبار مجموعات داعش على التراجع إلى خارج البلدة.

وقال المنصوري أن القوات المسلحة ستواصل ملاحقاتها لفلول داعش داخل البلدات والقرى المحاذية لتازربو، وفي كل المناطق الواقعة تحت حماية القوات المسلحة.

ومن جهته أكد المتحدث باسم قوات منطقة الكفرة العسكرية، مفتاح بوزيد أن آمر قوات الكفرة العسكرية، العميد بالقاسم الابعج وجه قوات الكفرة العسكرية والوحدات التابعة لها باتجاه بلدة تازربو لمساندة القوات المسلحة في قتالها ضد الجماعات المسلحة المتواجدة بالبلدة.

هذا وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الليبية، بأن اشتباكات وقعت بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية في محيط مركز الشرطة الواقع وسط بلدة تازربو.

وعن تفاصيل الهجوم قال شهود العيان أنه في صباح أمس الجمعه قامت المجموعات الإرهابية المسلحة بخطف مجموعة من الصيادين بالقرب من تازربو؛ وتوجهت بهم إلى داخل البلدة غير أنه تم التفطن لهم من قبل القوات المسلحة المتواجدة في البلدة.

وعلى إثر الاختطاف هاجمت المجموعات الارهابية القوات المتمركزة في محيط مركز الشرطة، وقتلت ثمانية أفراد من أبناء المدينة.

وروى الشهود أنه وبعد المقاومة انسحبت المجموعة الإرهابية المهاجمة للمركز باتجاه غابة النخيل وتم تبادل إطلاق النار معهم بغابات النخيل في نهاية القتال فرض أهل تازربو صمودهم بالقوة مما أدى لانسحاب العصابات من الغابة وهروبهم وتم حرق سيارة لهم وغنم سيارتين. (وال- تازربو) ب ف / س ع / ر ت

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