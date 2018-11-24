حكماء تازربو: الأوضاع مستقرة بالمدينة، وملاحقة تنظيم الدولة خارجها مستمرة

قال رئيس مجلس حكماء تازربو اللافي بدر الدين، السبت، “إن مدينة تازربو تشهد استقرارًا في الأوضاع الأمنية بعد هجوم تنظيم الدولة، وإن أفراد الأمن وشباب المدينة يطاردون أفراد التنظيم بعد هروبهم خارجها”.

وأكد بدر الدين، في تصريح للرائد، أن القتلى الثمانية الذين سقطوا في الهجوم دفنوا صباح اليوم، مشيرًا إلى أن من بين القتلى: رئيس مركز شرطة تازربو، وشخصًا سوداني الجنسية، وأن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات أجدابيا وبنغازي لتلقي العلاج.

يذكر أن مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة هاجموا مركز شرطة تازربو، أمس الجمعة، واشتبكوا مع السكان في محيط المنطقة.

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