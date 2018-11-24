اليونيسف تخصص 50 مليون يورو لدعم القطاع الخدمي في ليبيا

ليبيا – يعتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” تعزيز وصول المواطنين للخدمات الأساسية في ليبيا.

يأتي ذلك بحسب المكتب الإعلامي لبعثة الإتحاد الأوروبي في ليبيا ضمن إطار برنامج تبلغ قيمته 50 مليون يورو لدعم 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز وصول المواطنين لخدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية حيث يحتاج 670,500 مواطن ليبي إلى المساعدة الإنسانية المتعلقة بمجال المياه والصرف الصحي.

من جهته قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا إن هذا البرنامج يعد أكبر برنامح ممول من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الدعم المباشر لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة من طرف البلديات الليبية.

وأشار مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا سلطان حاجييف إلى أن إحدى أولويات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتمثل في دعم السلطات الليبية في جهودها لتعزيز الحكم المحلي لتوفير الخدمات الأساسية الأمر الذي يعد في غاية الأهمية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة كأداة للاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحا في ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية