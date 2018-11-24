مجلس الحكماء والأعيان تازربو يدين الهجوم الإرهابي على منطقة تازربو

تازربو 24 نوفمبر 2018 (وال)- سجل مجلس الحكماء والأعيان بتازربو إدانتهم واستنكارهم الهجوم الإرهابي الذي قامت به قوى الشر والإرهاب مساء يوم الجمعه 23 نوفمبر، والذي طال مركز شرطة تازربو وأدى إلى استشهاد عدد (5) أفراد تابعين لمديرية الأمن وعدد (2) من المدنيين وعدد واحد من العماله الوافدة سوداني الجنسية، كما أدى الهجوم الغادر ايضاً إلى جرح عدد (13) مواطن وخطف حوالي عدد(11) مواطناً من بينهم وكيل ديوان البلديه، ودعا مجلس الحكماء والأعيان العلي القدير أن يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان داعيا بالشفاء العاجل للجرحى وفك أسر المأسورين.

كما تقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير لشباب المنطقه الذين تصدوا لهذا الهجوم ودحروه خارج المنطقه بالرغم من قلة الإمكانيات وعدم وجود أي قوات عسكريه عدا الأسلحة الخفيفة الموجودة لدى المواطنين.

وطالب مجلس الحكماء الحكومة المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحه العربية الليبية بضرورة توفير كافة الإمكانيات العسكريه والأمنية والأدوية والمواد الطبية وسيارات الإسعاف.(وال- تازربو) ن ع / س ع / ر ت

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