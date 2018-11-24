مواصلات المؤقتة ترفض زيادة أسعار التذاكر من قبل شركات الطيران الناقلة

ليبيا – أكد رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبد القادر على أنه سيعقد إجتماع مستعجل مشترك مع مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات والشركات الناقلة وذلك لتوضيح أسباب إرتفاع الاسعار الجديدة التي إعتمدت عليها الشركات الناقلة للطيران في زيادة أسعار التذاكر والأسس التي إستندت اليها.

عبدالقادر أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع للهيئة أن الفترة السابقة لا يوجد فيها سعر صرف رسمي ثابت ما جعل أسعار الصرف معتمدة على السوق السوداء إلا أن أسعار التذاكر ثابتة ولم تتغير.

وأشار إلى أن الإصلاحات إقترحت من أجل تحسين الخدمات للمواطن لا لتنعكس على الخدمات المقدمة له وأن الشركات الناقلة تأخذ فى سعر الوقود بالسعر المدعوم وبتكلفة زهيدة حيث أن جميع تذاكرها سنوية ولا تدفع ايراداتها لمصلحة المطارات والطيران المدني.



ونوّه إلى أنه في هذه الحالة سيتم إتخاذ عدة تدابير منها إلغاء الدعم للوقود عند تزويده للطائرات التابعة لهذه الشركات الناقلة وإرتفاع إيجار شركات الخدمات الأرضية وإعادة جدولة التذاكر السنوية والشهرية بالإضافة لإلتزام الشركات بسداد جميع ما عليها من إلتزامات للإيراد العام مقابل الخدمات لمصلحتى المطارات والطيران المدني.



كما أنه من ضمن هذه التدابير سيكون إعادة النظر فى هذه الرسوم بما يناسب قدرة المواطنين على سدادها، معتبراً إلى أنه بجميع الأحوال المواطن غير مسؤول عن سياسة الشركة فى سقف مرتبات عامليها وقيمة مرتباتهم والعدد الهائل من الموظفين وعلى الشركات إتباع سياسة تقشفية للحد من مصروفاتها بدلاً من تحميلها على المواطن .