سرت المحلية توقف أحد مذيعيها بعد مداخلة مع جبريل حول مجلس التطوير الإقتصادي

ليبيا – أوقفت إذاعة سرت المحلية المسموعة التابعة لإعلام حكومة الوفاق ، اليوم السبت ، أحد مذيعيها المتعاونين عن العمل بدعوى إجرائه حواراً مع رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل ، رئيس الوزراء السابق ، عن فترة ترأسه لمجلس التطوير الإقتصادي الذي يترأسه حالياً فضيل الأمين عضو لجنة الحوار السابق .

وتركز اللقاء الإذاعي بين المذيع الموقوف (محمد علي مجيد ) مع جبريل حول البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة الذي أطلقه وأشرف على إعداده الأخير إبان فترة رئاسته لمجلس التطوير الاقتصادي فى الفترة مابين سنتي ( 2007 – 2009 ) ليتم عقبه إستدعاء المذيع من قبل الإدارة وإبلاغه بإنهاء خدماته.

وكشف مصدر من الإذاعة لـ صحيفة المرصد ، مفضلاً عدم إعلان هويته ، بأن مجيد وبعد نهاية اللقاء تعرض إلى توبيخ شديد من الإدارة لأنه أجرى هذا اللقاء مع جبريل وذلك بدعوى أن الإذاعة تابعة لحكومة الوفاق وليست للشؤون السياسية كما تم إيقاف البرنامج الذي يقدمه نهائياً .

وإتصلت المرصد بجبريل الذي أكد إجراء حوار هاتفي بالفعل مع هذا المذيع فى إذاعة سرت المحلية مؤكداً بأن الحديث كان على الهواء ولم يتطرق لأي جوانب سياسية أو حزبية سواء فى العهد الحالي أو النظام السابق إنما تركز حول تفاصيل برنامج المشروعات المشار له ومدى إمكانية إستفادة الدولة منه وتفعيله كونه مقراً منذ سنوات طويلة من قبل مجلس التطوير الإقتصادي معرباً عن صدمته من خبر توقيف المذيع الشاب.

المرصد – متابعات

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