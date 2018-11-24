مجلس النواب يدين هجوم تازربو الارهابي

ليبيا – دان مجلس النواب في بيان له اليوم السبت الهجوم الإرهابي الجبان الذي إستهدف مركز شرطة مدينة تازربو وراح ضحيته عدد من الضحايا في محاولات مستمرة من الجماعات الإرهابية لضرب أمن وإستقرار البلاد.

مجلس النواب دعا في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه كافة الأجهزة الامنية والقوات المسلحة وأبناء المنطقة إلى توحيد الجهود ووحدة الصف لمواجهة هذه المجموعات المارقة وملاحقتها والقضاء عليها.

وتقدم المجلس بخالص تعازيه ومواساته للشعب وأسر الضحايا وذويهم سائلين الله عز وجل أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

ومن جانبه أدان عضو مجلس النواب عن مدينة تازربو محمد دومه الهجوم الإرهابي الجبان على مركز شرطة مدينة تازربو، مطالباً الجهات الأمنية والأجهزة المختصة بتقديم الدعم اللازم لمدينة تازربو لمواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة.

كما تقدم دومه بتعازيه وصادق مواساته لأهالي تازربو وأسر الشهداء الذي قضو في الهجوم الإرهابي متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

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