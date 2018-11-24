بلدية تازربو : الحكومتين الوفاق والمؤقتة يتحملان مسؤولية الاهمال الامني في المدينة

ليبيا – حمّل عميد بلدية تازربو مفتاح القماطي حكومتي الوفاق والمؤقتة مسؤولية الإهمال الأمني في المدينة الذي أدى الى حدوث الهجوم الإرهابي من قبل تنظيم “داعش” أمس الجمعة على مركز الشرطة تازربو.

القماطي قال في تصريح خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الجمعة وتابعتها صحيفة المرصد إنه عند الهجوم تم الاتصال بآمر المنطقة العسكرية في الكفرة بلقاسم الأبعج وابلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة لاتخاذ التدابير اللازمة.

ونوّه إلى أن المنطقة بحاجة الى تأمين من قبل القوات المسلحة خاصة في ظل عدم ملاحظة أي دور للحكومتين المؤقتة والوفاق بالرغم من التواصل المستمر معهم لوجود أهداف حيوية كالمنشآت النفطية لكن دون جدوى.

وأكد على عدم وجود أي تواصل مع المجلس الرئاسي وإنما فقط مع الحكومة المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة وبالتنسيق معهم يتم متابعة المجموعات الإرهابية المنتشرة حول المنطقة.

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