الموارد البشرية بديوان بلدية بنغازي تنظم ملتقى مسؤولي التدريب بالقطاعات

بنغازي 24 نوفمبر 2018 (وال) – نظمت إدارة الموارد البشرية بديوان بلدية بنغازي ملتقى ضم مسؤولي التدريب بالقطاعات بمدينة بنغازي.

وبحسب قسم الإعلام بلدية بنغازى حضر المتلقى رئيس المجلس التسييرى بالبلدية المهندس صقر بوجواري، ورئيس مجلس الخبراء للتدريب والاستشارات، السيد خليفة بلقاسم.

وفي مستهل الملتقى رحب رئيس المجلس التسييرى بالبلدية بالضيوف وتطرق للدور الذي يلعبه التدريب فى رفع كفاءة المورد البشري داخل المؤسسات والقطاعات، وأثنى على المجهودات التى قامت بها شركة الخليج العربي للنفط فى دعم المؤسسات الأمنية والخدمية بالمدينة.

هذا وتم في الملتقى مناقشة بعض العراقيل التى تواجه العملية التدريبية وسبل التعاون بين هذه المؤسسات ووضع تصور كامل للتشبيك المؤسسي بين جميع الجهات، وفى الختام تم تقديم الدروع وشهادات التقدير والمقدمة من مجموعة إياك للتدريب والاستشارات لمسؤولي التدريب الذين التحقوا بالملتقى الثاني الذي أقيم بشركة الخليج العربي للنفط.(وال – بنغازي). س ع / ر ت

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