حفتر يصدر تعليماته بإرسال قوة مسلّحة لتازربو وإعلان حالة النّفير

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن اللواء (73) مُشاة التّابع لقوات الجيش الوطني، إرسال قوة مسلّحة مجهّزة بكافة العتاد والأسلحة الثّقيلة والمتوسطة نحو مدينة تازربو، بناءً على توجيهات صادرة عن قائد الجيش الوطني المشير “خليفة حفتر”.

كما أعلن اللواء حالة “النّفير العام والجاهزيّة التّامة” بالمنطقة المحيطة بمدينة تازربو بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مديريّة أمن المدينة أمس الجمعة.

وكانت منطقة الخليج العسكرية، قد أعلنت إرسال قوة أمنيّة إلى المدينة؛ لمُلاحقة إرهابيي داعش الذين فرّوا عقب الهجوم.

يشار إلى أن الهجوم الإرهابي ، على مركز تازربو أسفر عن سقوط (9) قتلى وإصابة (11) آخرين، نقلوا إلى مستشفى أوجلة القروي، ومن ثم إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف في أجدابيا.

ومن جهته، أكّد المتحدّث باسم مديريّة أمن الكفرة “محمد خليل” ، أن قوات الجيش اشتبكت مع مسلحين يشتبه في تنفيذهم ، هجوم تازربو قرب الهروج.

وأدان المجلس البلدي لبلدية جالو، الهجوم الإرهابي “الغادر والغاشم” الذي وقع علي بلديّة تازربو ، واستهدف مركز شرطة البلدية.

وتقدّم المجلس البلدي جالو في ـ بيان له بحسب مكتبه الاعلامي ـ بأحرّ التعازي والمواساة ، لأهالي الضحايا الذي سقطوا نتيجة هذا الهجوم الإرهابي.

وجدّد المجلس البلدي جالو دعمه للجيش والشّرطة ، للتصدّي للإرهاب وحماية الوطن والمواطن.

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