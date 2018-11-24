الحكومة المؤقتة عن هجوم تازربو: دول بعينها ترعى الجماعات الارهابية لحرق مقدرات ليبيا

ليبيا – أدانت الحكومة المؤقتة بأشد عبارات الشجب والاستنكار الهجوم الإرهابي الغادر الذي تعرضت له واحة تازربو الآمنة أمس الجمعة من قبلِ جماعات إرهابية داعشية متطرفة.

الحكومة المؤقتة قالت في نص البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه أنها تشهد العالم أجمع على فظاعة تصرفات هذه الجماعات المارقة التي تعمل وفق أجندات مسبقة ترعاها دول خارجية بعينِها تهدف إلى تمزيق ليبيا وضرب أمنها وحرق مقدراتها.

ودعت الحكومة المواطنين كافة في كل بقاع الوطن إلى التوحد في محاربة هذه الفئة الضالة المتغولة الطامحة إلى إذلال أبناء الشعب ونهب خيراته وتدمير مقدراته وكل الجهات الأمنية إلى أخذ الحيطة والحذر والعمل الجاد للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية.

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