الحكومة الليبية المؤقتة تدين الهجوم الإرهابي على مدينة تازربو

قرنادة 24 نوفمبر 2018 (وال) – أدانت الحكومَةُ الليبيَّةُ المؤقَّتةُ بأشدِّ عباراتِ الشَّجبِ والاستنكارِ الهجومَ الإرهابيَّ الغادرَ الذي تعرَّضَت له واحةُ تازربو الآمنةُ عصرَ يوم أمس الجمعة الموافق 23 نوفمبر 2018م من قبلِ جماعاتٍ إرهابيَّةٍ داعشيَّةٍ متطرِّفةٍ، وقد أسفرَ هذا الهجومُ الإرهابيُّ الغَاشِمُ الجبانُ عن إرتقاءِ عددٍ منَ الشُّهداءِ إلى الجنانِ العليَّةِ، وقيامِ هذا الجماعاتِ الإرهابيَّةِ المسلَّحَةِ باختطافِ بعضِ المواطنينَ والعناصرِ الأمنيَّةِ بالمدينةِ، بعدَ أن عاثت في المدينةِ نهبًا وقتلاً وتدميرًا فضلاً عن ترويعِ الآمنينِ.

وجاء في البيان الصادر اليوم السبت أن الحكومَةُ الليبيَّةُ المؤقَّتَةُ، وهي تدينُ هذا الفعلَ الشَّنيعَ، الذي استهدفَ أرواحَ أبناءِ ليبيا وأرزاقَهُم، تُشْهِدُ العالمَ أجمعَ على فظاعةِ تصرُّفاتِ هذهِ الجماعاتِ المارقةِ التي تعملُ وفقَ أجنداتٍ مسبقةٍ ترعاها دولٌ خارجيَّةٌ بعينِها تهدفُ إلى تمزيقِ ليبيا، وضربِ أمنِها، وحرقِ مقدَّراتِها.

ودعت الحكومَةُ اللَّيبيَّةُ المؤقَّتةُ المواطنينَ كافَّةً في كلِّ بقاعِ الوطنِ الحبيبِ إلى التَّوحُّدِ في محاربَةِ هذهِ الفئَةِ الضَّالَّةِ المتغوِّلَةِ، الطَّامحةِ إلى إذلالِ أبناءِ شعبنِا، ونهبِ خيراتِهِ، وتدميرِ مقدَّراتِه، ودعت كلَّ الجهاتِ الأمنيَّة إلى أخذِ الحيطةِ والحذرِ، والعملِ الجادِّ للقضاءِ على هذهِ الجماعاتِ الإرهابيَّةِ.

وختمت الحكومة الليبية بيانها داعية أن يحفظَ الله ليبيا وأهلَها، ويحقَّقَ أمنها وسلامَ مواطنيها.(وال – قرنادة). س ع / ر ت

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