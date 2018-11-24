لنقي: ترشيح سيف النصر للرئاسي تصرف فردي الهدف منه التشويش على علاقة مجلسي النواب والدولة

ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة أحمد لنقي الخطاب الذي وجهه رئيس مجلس الدولة خالد المشري لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بشأن ترشيح سيف النصر ليحل محل عضو الرئاسي المستقيل موسى الكوني بأنه ليس قرار المجلس وإنما رسالة وجهها المشري منفرداً للرئاسي ليتم وضع سيف النصر بمنصب عضو الرئاسي عبدالسلام كاجمان.

لنقي وصف خلال تصريح أذيع على قناة”ليبيا الأحرار” أمس الجمعة وتابعته صحيفة المرصد تصرف المشري بـ”الفردي”، مشيراً إلى أنه في ظل التقارب الكبير بين مجلسي النواب و الدولة بشأن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي جديد وتشكيل حكومة منفصلة عنه يعد هذا التصرف نوع من التسرع في التشويش على العلاقة ما بين اعضاء المجلسين.

وحمّل مسؤولية هذا القرار أو التصرف للمشري بإعتباره يمثل رأيه الشخصي و ليس رأي المجلس، مشدداً على إستمرارهم في التوجه نحو التوافق مع مجلس النواب على أن تتضمن اعادة هيكلة المجلس الرئاسي الجديد وحكومة منفصلة عنه.

كما توقع حدوث نتائج إيجابية بشأن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي في بداية شهر ديسمبر، منوهاً لتحديدهم جدول زمني بتشكيل المجلس الرئاسي الجديد عن طريق المجمعات الإنتخابية من خلال ترشيح كل إقليم عضو في المجلس الرئاسي.

ولفت إلى أنه خلال منتصف شهر ديسمبر سيتم الإعلان اسماء المجلس الرئاسي الجديد ومن ثم تشكيل حكومة جديدة إذا سارت الامور كما هو مخطط لها.

عضو مجلس الدولة أكد على أنهم لن يتراجعوا عن هذا التوجه ابداً مهما كان المشككين والمعوقات حول هذا الموضوع.

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