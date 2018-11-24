البعثة تدين هجوم تازربو وتطالب ” أطراف النزاع ” بحماية المدنيين

ليبيا – أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم الإرهابي “الدامي” الذي طال واحة تازربو واسفر الهجوم على مركز شرطة تازربو أمس الجمعة عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 9 واختطاف 3 آخرين.

البعثة الأممية تقدمت بحسب الموقع الرسمي التابع لها بخالص تعازيها لأسر الضحايا، داعيةً إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين وعودتهم لأسرهم بشكل آمن.

وتذكر البعثة أطراف النزاع بوجوب التزامهم بحماية المدنيين داعية إياهم إلى الكف فوراً عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية إمتثالاً للقانون الإنساني الدولي.

كما دعت البعثة جميع الأطراف الليبية لنبذ خلافاتهم وتوحيد جهودهم الرامية لسحق الإرهاب الذي يهدد استقرار البلاد وأمنها.

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