تعاقدت شركة راس لانوف مع الهلال الأحمر فرع اجدابيا من أجل إعادة تشغيل المركز الطبي راس لانوف بعد توقف دام 5 سنوات.

وتم قص شريط الافتتاح بحضور رئيس لجنة المركز الطبي، وأعضاء اللجنة من شركة راس لانوف، ومسؤولين من الهلال الأحمر والطاقم الطبي المكلف بإعادة التشغيل.

وبدأ المركز الطبي على الفور بتقديم الخدمات الطبية واستقبال العديد من الحالات من المستخدمين وسكان المدينة الذين كانوا يتكبدون عناء السفر إلى مدينة اجدابيا التي تبعد 200 كلم للحصول على الخدمات الطبية، لأن المنطقة الوسطى من سرت إلى اجدابيا تفتقر لمثل هذه الخدمات.

وأقيمت في فندق الفضيل بمدينة راس لانوف احتفالية بهذه المناسبة، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بشركة راس لانوف، والطاقم الطبي ومسؤولين من الهلال الأحمر، ومراقب شركة الهروج، ومراقب شركة الواحة، وآمر غرفة عمليات سرت الكبرى، وفي ختام الاحتفالية تم توقيع العقد بين رئيس اللجنة بشركة راس لانوف ومسؤول عن الهلال الأحمر.

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