مع علمها بعدم تنفيذ أمرها وتكفيرها .. البعثة الأمميّة تطالب داعش بالإفراج عن مختطفي هجوم تازربو

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدانت البعثة الأمميّة للدّعم في ليبيا ، الهجوم الإرهابي الدّامي الذي طال واحة تازربو ، الكائنة في جنوب شرق ليبيا والتي تبعد (250) كم عن الكفرة، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة تسعة، واختطاف ثلاثة آخرين، بينما لا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين، يرجّح أنهم اختطفوا .

ونسبت البعثة في بيانها الصّادر اليوم السبت ، الهجوم على مركز شرطة تازربو لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدة على ضرورة الإفراج الفوري عن المخطوفين وعودتهم إلى أسرهم بشكل آمن.

ودعت البعثة، أطراف النّزاع بوجوب التزامهم بحماية المدنيين، مطالبة إياهم بالكف فوراً ،عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية، امتثالا للقانون الإنساني الدولي.

وطالبت البعثة جميع الأطراف الليبية ، بنبذ خلافاتهم وتوحيد جهودهم الرامية لسحق الإرهاب الذي يهدّد استقرار البلاد وأمنها.

يشار إلى أن الأمميّة في ليبيا تعلم جدًا ، أن تنظيم الدولة لايمتثل لأيّ أوامر من أيّ جهة كانت، لأنه يكفّر كافة الجهات الحكومة وكلّ الدول، بزعم منه أنها لا تطبق شرع الله .

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