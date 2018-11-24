عمداء بلديات المنطقة الغربية يطالبون المصرف المركزي بتوزيع السيولة النقدية بشكل عادل

ليبيا – إجتمع عمداء بلديات المنطقة الغربية اليوم السبت في المركز الثقافي بئر الغنم ، التابع لبلدية الزاوية الجنوبية، لبحث الامور الخدمية المتعلقة ببلدياتهم.

اللقاء الذي ناقش جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي والأوضاع الأمنية والمعيشية ضم أكثر من 22 عميد بلدية من المنطقة الغربية.

وأكد المجتمعون في بيان صدر في ختام اجتماعهم على الاستمرار في التنسيق بين البلديات ومؤسساتها الأمنية للمحافظة على إستتباب الأمن، والتأكيد على اتفاق الترتيبات الأمنية الموقع في الزاوية ، مع العمل على برنامج الإصلاحات الاقتصادية لتحسين ظروف المواطنين المعيشية.

وطالب عمداء المنطقة الغربية في ختام بيانهم مصرف ليبيا المركزي بتوفير السيولة والتوزيع العادل لها على كافة بلديات المنطقة.

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