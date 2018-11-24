مراقب تعليم زوارة : لهذا السبب لجأ أولياء أمور الطلبة في المدينة للقضاء ضد قرارات وزير التعليم

ليبيا – أكد مراقب التعليم ببلدية زوارة سالم التلوع بأنهم توصلوا في السابق ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة لاتفاق فيما يتعلق بأزمة حجب نتائج امتحانات طلبة الثانوية العامة ببلدية زوارة الى اتفاق ينص على إعادة الامتحان في مادتين فقط الكيمياء والانجليزي، لكن الاتفاق ألغي بعد أن وصل لوزير التعليم.

التلوع أوضح في اتصال هاتفي لبرنامج اتجاهات على فضائية ليبيا بانوراما تابعته الحدث، بأن وزير التعليم قبل الاتفاق المتعلق بإعادة مادتي القسم العلمي لكنه رفض إعادة مادتي القسم الأدبي الأحصاء والتاريخ مما أضطر الأهالي لتوجه للقضاء ، بمعرفة كل اعيان زوارة ومجلس البلدي زوارة ومجلس شورى زوارة ولجنة اولياء الأمور وتم احالة هذه القضية عن طريق مكتب للخدمات القضائية في زوارة وسلمت للمحامي طارق خالد الادريسي الذي تولاها أمام المحكمة بالشق المستعجل .

التلوع تابع بأن القضاء الليبي بث الخميس الموافق 22/11 من قبل محكمة أستئناف طرابلس في القضية لصالح الطلاب بعد أن تم رفض إلغاء الامتحان، والذي صرح بموجبه وزير التعليم بقبوله واحترامه للحكم القضائي.

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