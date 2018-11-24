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استياء في بنغازي من أحد دروس المناهج التعليمية يصف مدينتهم بـ “المملة”

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بنغازي

عبر عدد من النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي تلخيص أحد المناهج التعليمية التي تُدرس لطلبة الإعدادي في ليبيا ، مقومات مدينة بنغازي السياحية ، بصنع شاي ذو طعم مميز.

وعبر النشطاءاستيائهم من تحجيم بنغازي  أولى مدن العالم التي استطاعت القضاء على الإرهاب ، وحصرها في صناعة الشاي كما جاء فيي أحد دروس اللغة الإنجليزية للصف الثامن ، عن قصة تروي زيارة ريتشارد وعائلته لعدد من المدن الليبية ، وأبرز المميزات التي تتمتع بها مدن طرابلس ، ومصراتة ، وصبراتة ، وأوباري، واصفاً بنغازي أكبر بلديات ليبيا وثاني أكبر مدنها بالمملة !.

ووصف الدرس التسوق في بنغازي بالممل جداً ، بينما تغزل بجمال مدينة مصراتة وما تشتهر به من مطاعم ومقاهي وجامعة ممتازة ، مستعرضاً الآثار والمعالم السياحية التي تميز مدينة صبراتة.

ويرى البعض أن هذا يعتبر تهجم على تاريخ بنغازي وتهميش لكيانها ولكونها مدينة عريقة ، ويجب أن يستعرضها التعليم بما يليق بمكانتها ، لا أن تُثبت فكرة عنها غير حقيقية لدى الأطفال من المدن الأخرى.

وتعتبر بنغازي ثاني أكبر مدينة في ليبيا وتطل على البحر الأبيض المتوسط ، والتي تمتعت في عهد المملكة الليبية بمكانة عاصمة البلاد جنباً إلى طرابلس ، واشتهرت بكونها نقطة التحول الفاصلة في الثورة الليبية عام 2011.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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