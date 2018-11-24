” احترمونا”.. حملة لحراك شباب الجبل الأخضر ضدّ إدارة المصارف التي طالها الفساد

أخبار ليبيا 24 – خاص

اطلق حراك شباب الجبل الأخضر بمدينة البيضاء حملة تحت شعار “احترمونا” ضدّ المصارف المتورّطة في الفساد المالي والإداري وفق تقارير الأجهزة الرّقابية

وأوضح الحراك في بيان له – اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه – أن الحملة تبدأ بإخطار الأجهزة الأمنية والرّقابية، ثم تنطلق بجمع التوقيعات ؛ احتجاجًا على الخدمات والمعاملة السيئة ،التي يتلقّاها المواطن من بعض المصارف.

وذكر الحراك أن التوقيعات ستحال بعد ذلك، إلى قائد الجيش “خليفة حفتر” ، والقائد الأعلى “عقيلة صالح” لأن المساس بقوت المواطن ، هو مساس بالأمن القومي الليبي، بحسب البيان.

ويذكر أن الحملة تتضمّن ، مجموعة مطالب منها إقالة كلّ مدير، ثبت تورط إدارته في أي تجاوز مالي، أوإداري، وحثّ القضاء على أخذ تقارير الأجهزة الرّقابيّة على محمل الجدّ ، و تسهيل إجراءات الحصول على بطاقة “البلاتينيوم” خاصّة في ظلّ عطل منظومة الجوازات، وأيضا توحيد سقف سحب موحّد، وعادل بين كل مناطق ليبيا، وتوفير بطاقات نمو، وبطاقات السّحب الآلي وتوفير الصكوك، وخدمة موبي كاش ؛لتخفيف الزّحمة والتزام الموظفين بمواعيد العمل ، وتخصيص صراف للمرأة ولذوي الإعاقة ولكبار السّن، وإبعاد أي أجهزة غير معنيّة بتأمين المصرف باستثناء الجهة المخوّلة، وهي أمن المنشآت.

وأضاف الحراك أن الحملة ،ستشهد تصعيد تدريجي بما يخوّله القانون في شكل اعتصام ووقفات احتجاجيّة ضدّ المصارف .

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