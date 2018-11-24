بلخير يؤكد جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات شريطة إصدار القوانين اللازمة لذلك

قال عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات عبد الحكيم بلخير، إن المفوضية جاهزة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ربيع العام المقبل، شريطة إصدار القوانين اللازمة لإجراء العملية الانتخابية من قبل مجلس النواب.

وفي حوار خاص مع صحيفة اليوم السابع، أوضح بلخير أن الانتخابات تحتاج لأربعة أركان أسياسية أولها التوافق السياسي بين جميع الأطراف، وتأمين العملية الانتخابية، وإصدار قانون الانتخابات، وتوفير التمويل المالي اللازم للمفوضية، مؤكدا قيام المفوضية باجراءات جديدة لمنع حدوث أي عمليات تزوير كي تخرج العملية الانتخابية بسلام حسب قوله.

هذا ونفى بلخير ما يتردد حول العبث بسجل الناخبين، مشيرا إلى أن المفوضية لم تلاحظ أي ازدواجية في الأسماء أو الأرقام الوطنية في المنظومة.

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