قدم سفير ليبيا الجديد لدى مالطا سعدون السويح أوراق إعتماده حيث استقبلته الرئيسة ماري لويز كوايرو بريكا رئيسة جمهورية مالطا بقصر الرئاسة.

حيث نقل السويح تحيات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى الرئيسة ماري لويز كوايرو بريكا. في سياق مُتصل طلبت رئيسة جمهورية مالطا نقل تحياتها إلى السراج وعبرت للسفير الليبي عن خالص تمنياتها بالتوفيق في مهمته الجديدة.

The post السويح يُقدم أوراق اعتماده سفيراً لليبيا في مالطا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا