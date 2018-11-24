عبّر المجلس الأعلى للدولة عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدفت مركز شرطة ببلدية تازربو والتي سقط على إثرها عدد من الشهداء والجرحى.

ودعا الأعلى للدولة في بيان أصدره بخصوص الحادثة حكومة الوفاق الوطني لأداء واجبها في بسط الأمن وتأمين حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير المختطفين ومحاسبة المتورطين حسب البيان.

هذا وطالب المجلس أيضاً مجلس النواب بالتعاون للإيفاء بالاستحقاقات الوطنية والإسراع بتوحيد المؤسسات لإنهاء الانقسام وحالة التشظي التي تمر بها ليبيا.

The post الأعلى للدولة يُدين الهجوم على تازربو ويدعو حكومة الوفاق للقيام بواجبها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

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