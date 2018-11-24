مجلس البيضاء البلدي يُنَاظر المواطنين

أقيمت بقاعة البرلمان بميدان البيضاء مناظرة ضمّت المجلس البلدي البيضاء مع مؤسسات المجتمع المدني ومجلس الحكماء ولفيف من المواطنين في المدينة وبحضور مدير مديرية أمن البيضاء وكافة القطاعات بالمدينة.

وتضمنت المناظرة عرضا لما قام المجلس البلدي البيضاء بتنفيذه والمشاريع التي مازالت تحت الإنشاء والمشاريع والمقترحات اللازم تنفيذها خلال السنوات الأربع القادمة.

وناقش الحاضرون مع المجلس البلدي ومديرية الأمن والقطاعات العامة في المدينة أبرز المشاكل والتحديات التي تواجههم، مطالبين الجهات المسؤولة بوضع حلول عاجلة وحل الإشكالات التي تواجههم.

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