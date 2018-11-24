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مجلس البيضاء البلدي يُنَاظر المواطنين

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت بقاعة البرلمان بميدان البيضاء مناظرة ضمّت المجلس البلدي البيضاء مع مؤسسات المجتمع المدني ومجلس الحكماء ولفيف من المواطنين في المدينة وبحضور مدير مديرية أمن البيضاء وكافة القطاعات بالمدينة.

وتضمنت المناظرة عرضا لما قام المجلس البلدي البيضاء بتنفيذه والمشاريع التي مازالت تحت الإنشاء والمشاريع والمقترحات اللازم تنفيذها خلال السنوات الأربع القادمة.

وناقش الحاضرون مع المجلس البلدي ومديرية الأمن والقطاعات العامة في المدينة أبرز المشاكل والتحديات التي تواجههم، مطالبين الجهات المسؤولة بوضع حلول عاجلة وحل الإشكالات التي تواجههم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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