المجلس الرئاسي يستنكر الهجوم على تازربو ويُعزي أسر الضحايا

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهداف مركز شرطة مدينة تازربو.

حيث قدم المجلس الرئاسي في بيان رسمي أصدره بالخصوص التعازي لأسر الضحايا من رجال الشرطة الذين سقطوا نتيجة هذه الجريمة، قائلاً:

“إن بلادنا تواجه عدو يمتهن الإرهاب ويستهدف استقرارها، المجلس الرئاسي الدعوة إلى توحيد الصف والجهود”.

وجاء في بيان المجلس الرئاسي أيضاً تأكيده أن تلك الجرائم لن تزيده إلا إصرار على مواجهة الإرهاب ومحاربته حسب البيان.

