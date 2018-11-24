سرت تبدأ تنفيذ مشروع المدينة الذكية

في إطار التعاون بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للاتصالات، قامت شركة ZTE الصينية المكلفة بتركيب كاميرات للمراقبة ببلدية سرت، بعمليات مسح ميداني لكل مداخل وشوارع وطرق مدينة سرت في خطوة أولى نحو تركيب منظومة كاميرات المراقبة بالمدينة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه نحو برنامج مشروع المدينة الذكية بهدف ربط جميع المواقع الحيوية ومداخل المدينة والتقاطعات الرئيسية بنظام كاميرات مراقبة حديثة.

ويأتي الهدف من هذا المشروع إدخال التقنية والمنظومات الأمنية الحديثة، ومراقبة كل مداخل المدينة ومخارجها.

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