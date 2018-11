إيطاليا تُفصح عن اعتمادها على التعاون مع روسيا لحل الأزمة الليبية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن حل الأزمة الليبية يتطلب وجوب التحدث مع الجميع.

حيث أشاد لافروف بإيطاليا لأنها رتبت بنجاح كبير، مؤتمر باليرمو الذي قدّم مساهمة إضافية في تحقيق نتيجة ناجحة للأزمة الليبية حسب قوله.

هذا وأعرب رئيس الدبلوماسية الروسية عن تقديره لعدم تحديد مواعيد نهائية في المؤتمر، لأن ذلك كان سيأتي بنتائج عكسية.

من جهة أخرى قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي أن إيطاليا تعتمد على التعاون مع روسيا لحل الأزمة الليبية.

مضيفاً:

“روما تعتمد على موسكو أيضاً لبحث مناطق الأزمات الأخرى في سيناريو البحر المتوسط ​​والشرق الأوسط الموسع، وأسلوب التعامل معها”.

