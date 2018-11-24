سلامة: ترهونة جزء من الحل

أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، أن البعثة تريد أن تكون ترهونة شريكا فعليا في نجاح خطة الترتيبات الأمنية وحل الأزمة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها سلامة، السبت، إلى مدينة ترهونة، حيث كان في استقباله عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي، وبعض ممثلي القطاعات الاجتماعية بالمدينة.

وقال سلامة إن الزيارة جاءت بهدف التعارف والتواصل والتفاعل، والعمل على تحصين اتفاق السلم الذي تم التوصل إليه في آخر شهر سبتمبر، والاتفاق على الخطوات المقبلة، والاستماع لحاجات المدينة والعمل على تحقيق الممكن منها.

واستمعت البعثة لبعض مطالب المدينة، وبحثت الترتيبات الأمنية، وكيفية مشاركة ترهونة في الملتقى الوطني الجامع المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية