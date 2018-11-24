تداعيات هجوم تازربو على طاولة لقاء عقيلة وبوشناف

ناقش رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، تداعيات الهجوم الإرهابي على بلدية تازربو.

وبحسب مكتب الإعلام الأمني بداخلية المؤقتة، فإن الجانبان بحثا في لقاء عقد اليوم الهجمات المتكررة التي يقوم بها تنظيم داعش على مناطق الجنوب الشرقي لليبيا، إلى جانب عدد من الأهداف الحيوية التي تقع في ذلك النطاق الجغرافي كجهاز النهر الصناعي ومحطات الكهرباء وشركات النفط.

وأكد بوشناف أن جيوب تنظيم داعش الإرهابي التي تتحرك في تلك المناطق قل نشاطها في الفترة الأخيرة مع الانتشار الأمني والعسكري هناك، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ورجال الأمن يطاردون المجموعات التي هاجمت تازربو منذ الليلة البارحة. وعقب الاجتماع جولة اجراها كل من رئيس البرلمان ووزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إلى مديرية أمن القبة، للاطلاع على أوضاع المديرية وسير العمل بها وبنطاق اختصاصاها. وأكد بوشناف أن الوزارة ستعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجه عمل المديرية وستعمل على تزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة للعمل.

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